هتبقى حديد..30 دقيقة مشى يوميا تحميك من 7 أمراض خطيرة أهمها السكر

المشى صحة، لاشك أنها مقولة معروفة، فالرياضة بكل أشكالها مفيدة للجسم وتحسن من عملياته، ووظائفه، ولكن هل فكرت يوما ما يمكن أن يفعله المشى اليومى المنتظم فى جسمك؟ وما تأثيره على صحتك؟

الدكتورة صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة تنصحك بتجربة الأمر لمدة لا تقل عن الشهر، لتمشى فيها 30 دقيقة يوميا وبشكل منتظم ودون تقاعس، لتجد فروق مذهلة قد أحدثتها الرياضة بجسمك وصحتك ورشاقتك.

وحسب تأكيد أخصائية السمنة والنحافة، فالمشى لمدة نصف الساعة يوميا يقيك ويحميك من الكثير من الأعراض المرضية، والمهاط الصحية التى يمكن أن نتجنبها جميعا، فبهذه الطريقة تحمى نفسك من ضغط الدم والسكر والسرطان والقلب.

ما يمكن أن تفعله 30 دقيقة مشى يوميا فى جسمك

وتابعت دكتورة صفاء حديثها قائلة يعتبر المشى من أسهل أنواع الرياضة، والحركات اليومية، التى يمكن للفرد أن يتبعها فى أى مكان وفى أى وقت وله فوائد عديدة أهمها:

- يقلل المشى المنتظم من فرص حدوث هشاشة العظام وألمها، حيث يزيد من عملية ترسيب الكالسيوم فى العظام مما يعمل على زيادة كتلتها، ويحميها من الهشاشة والضعف.

*يزيد المشى المنتظم من كفاءة عضلة القلب، حيث يعمل على تقليل نسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك نسبة الدهون الثلاثية

*يقلل من نسب الإصابة بأعراض خطيرة مفاجئة كحدوث جلطات الدم

*يقلل من ارتفاع ضغط الدم، فهو يعمل على ضبط نسب الضغط، بحيث يعمل على زيادة الدم المتدفق فى الجسم وإلى العضلات مما يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم

*يحمى من الإصابة بمرض السكر حيث تعمل الحركة والمشى يوميا على تحسين عملية التمثيل الغذائى للجسم بشكل عام، وخاصة تمثيل النشويات وتوزيعها مما يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم

*ينقص الوزن ويؤدى إلى التمتع بالرشاقة فالمشى بصورة منتظمة يوميا يذيب الدهون ويحرق السعرات الحرارية

*يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفرص الإصابة به مستقبلا خاصة سرطان الثدى والقولون