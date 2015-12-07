جيش الاحتلال يستهدف موقع لحماس بغارة جوية ردا على استهداف دورية إسرائيلية

>شن الطيران الحربى الإسرائيلى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، غارة على "موقع عسكرى" لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردا على اطلاق نار استهدف دوريات إسرائيلية، على ما أعلن الجيش.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه خلال نهاية الأسبوع الماضى "وقعت عدة حوادث إطلاق نار" انطلاقا من قطاع غزة، استهدفت دوريات لقوات الأمن الإسرائيلية فى الجانب الاخر من السياج الأمنى.

وتابع الجيش أن "عمليات إطلاق النار استهدفت الجمعة آلية عسكرية على الحدود كانت تقوم بتأمين المنطقة، كما استهدف إطلاق نار الأحد آلية عسكرية قرب السياج الأمنى، وفى الحالتين عثر على آثار رصاص على زجاج الآليتين الأمامى".