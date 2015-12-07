المرصد: مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة يُعتقد أن التحالف الذى تقودها أمريكا

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن غارة جوية يُعتقد أن التحالف الذى تقوده أمريكا شنها قتلت ثلاثة عسكريين سوريين فى محافظة دير الزور التى يسيطر عليها تنظيم اداعش.

وأكد مصدر قريب من الحكومة السورية الغارة وقال إن ضحايا سقطوا كما أن مركبات دُمرت، وستكون تلك أول مرة تقصف فيها طائرات حربية تابعة للتحالف القوات الحكومية السورية.

وقال المرصد إن الغارة أصابت جزءا من معسكر الصاعقة العسكرى قرب بلدة عياش فى محافظة دير الزور وأصابت 14 عسكريا فى أول حادث من نوعه منذ بدء التحالف غاراته ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وقال المرصد إن غارة جوية أخرى فى مدينة دير الزور يُعتقد إن التحالف نفذها قتلت امرأة واثنين من أطفالها.