ضبط تاجر تلاعب فى 17 طن دقيق ولحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى بسوهاج

أكد اللواء أيمن الملاح ،حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج ،أنه تم شن حملة تموينية مكبرة أستهدفت الجرائم التموينية وتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر.>قاد الحملة العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ، والعقيد محمد نصحى ،مدير إدارة مباحث التموين بالتعاون مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ،والمحاسب وكيل وزارة التموين بسوهاج.> وأسفرت عن ضبط " 20 " قضية تموينية منها ضبط عبد اللطيف . أ م . 45 سنة " صاحب مستودع دقيق ويقيم دائرة مركز دار السلام لتلاعبة في حصص الدقيق التمويني وتصرفه في "17" طن و "360" كجم دقيق من حصة المستودع وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 13106 جنح مركز دار السلام لسنة 2015 .

و تم ضبط المتهم البيومي .أ ع. 69 سنة " صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي حيث تم ضبط "15" كجم لحوم - تحرر عن ذلك المحضر رقم 13719 جنح مركز أخميم لسنة 2015 ، وضبط "20" كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي قبل بيعها بالسوق - تحرر عن ذلك المحضر رقم 13719 جنح مركز أخميم لسنة 2015.

وأوضح الحكمدار أن الحملة أنهت أعمالها بضبط "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعارو "5" قضايا عدم حمل شهادة صحية و "2" قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و قضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر ،و قضية غلق مستودع الدقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

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