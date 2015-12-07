تكريم سميرة سعيد وحماقي وأحمد عز في مهرجان فرسان الجودة

كرم عدد كبير من النجوم والنجمات في الدورة الـ 13 من مهرحان فرسان الجودة وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر،ويهدف المهرجان إلى توجية رسالة للعالم أن العرب لديهم فرسان للجودة في كل المجالات حيث لم تقتصر التكريمات فقط على مجال الفن بل منحت تكريمات على جوانب الإعلام والانسانية .

فحصلت الاعلامية والمنتجة إسعاد يونس على جائزة الجودة في مجال الإعلام لتميزها كما منح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة طليق المغنية هيفاء وهبي جائزة الجودة في الأعمال الانسانية وقال في كلمته على المسرح أن قيامه بأعمال الخير لا يستحق عليها أي جوائز معتبرها واجبا والزاما عليه.

وفي مجال الغناء فمنحت جائزة الجودة لكل من المطربين محمد حماقي وسميرة سعيد التى حضرت بصحبة ابنها الوحيد شادي،كما كرم نقيب الممثلين أشرف ذكي.

حصل على لقب فارس الجودة في الأدب الشاعر فاروق جويدة وفي مجال السينما كل من الفنان أحمد عز والفنانة القديرة نبيلة عبيد أما في مجال الدراما فمنحت الجائزة للفنان أمير كرارة وحصل مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري على الجودة في تصميم الأزياء.

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