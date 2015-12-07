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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات للحوثيين باليمن ومقتل 15 فى تعز

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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات للحوثيين باليمن ومقتل 15 فى تعز طائرات التحالف العربى تقصف معسكرات للحوثيين باليمن ومقتل 15 فى تعز

>أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز أن طائرات دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية قصفت قبل فجر اليوم مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح فى مدينة تعز، وأكد مقتل 15 عنصرا من الميليشيات فى الهجمات التى شنتها المقاومة الشعبية اليمنية المؤيدة للشرعية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منهم أربعة قتلى سقطوا فى ساعة مبكرة صباح اليوم.

وقال المركز الإعلامى للمجلس فى بيان له اليوم الإثنين "إن الطائرات استهدفت للمرة الثالثة معسكر اللواء 35 بالمطار القديم خلف مدينة تعز كما استهدفت للمرة الثانية مخزنا للسلاح بالسجن المركزى بالمدينة ومحيط القصر الجمهورى شرقى المدينة وجبل النار فى مدينة المخا الساحلية غربى المحافظة ومنطقة تمركز للميليشيات بين مديريتى الوزاعية وموزع غربى المدينة"، وأشار إلى أن الطائرات استمرت فى التحليق فى سماء المدينة لفترة طويلة.

وأضاف المركز " إن معارك عنيفة دارت أمس فى مناطق الضباب غربى المدينة، حيث تم صد هجوم للميليشيات وجبهة المسراخ جنوبى المدينة وتم تدمير 3 أطقم عسكرية للميليشيات الحوثية".

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مصر 365

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