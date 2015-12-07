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غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق نار

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غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق نار غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق نار

> شن الطيران الحربى الإسرائيلى ليل الأحد الاثنين غارة على "موقع عسكرى" لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على اطلاق نار استهدف دوريات إسرائيلية، على ما اعلن الجيش.

وأوضح الجيش انه خلال نهاية الاسبوع الماضى "وقعت عدة إطلاق نار" انطلاقا من قطاع غزة استهدفت دوريات لقوات الامن الاسرائيلية فى الجانب الاخر من السياج الامنى.

وتابع الجيش ان "عمليات اطلاق النار استهدفت الجمعة آلية عسكرية على الحدود كانت تقوم بتامين المنطقة. كما استهدف اطلاق نار الاحد الية عسكرية قرب السياج الأمنى، وفى الحالتين عثر على اثار رصاص على زجاج الاليتين الأمامى".

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مصر 365

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