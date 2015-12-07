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السلطات النمساوية تلقى القبض على مراهقة قبل سفرها إلى سوريا

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السلطات النمساوية تلقى القبض على مراهقة قبل سفرها إلى سوريا السلطات النمساوية تلقى القبض على مراهقة قبل سفرها إلى سوريا
ألقت السلطات الأمنية النمساوية القبض على مراهقة سويدية فى السابعة عشر من عمرها كانت تعتزم السفر إلى سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة النمساوية رومان هاسلينجر فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" أن عملية القبض على الفتاة المراهقة- التى لم يكشف عن اسمها- تمت فى محطة سكة حديد فيست بان هوف فى فيينا.

وقال أن الفتاة محتجزة لدى الشرطة، مشيرا إلى أنها كانت بصدد مقابلة صديقة لها فى العاصمة النمساوية فيينا قبل أن تكمل طريقها إلى سوريا.

وكانت الفتاة قد اختفت من منزلها الأربعاء الماضى، وقالت عائلتها أن الفتاة المراهقة أصبحت متطرفة، وإنها تخشى أن تكون الفتاة عازمة على الانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا.
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