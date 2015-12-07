نقابة المهندسين تفتح باب حجز 545 وحدة فى مشروع إسكان مدينة العبور

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الحجز فى مشروع إسكان المهندسين بمدينة العبور بالحى التاسع، لعدد 545 وحدة، بمساحات تتراوح ما بين 120 متر، و230 متر بنظام القرعة العلنية.

وأشار النقابة فى بيان إلى أن الوحدات نصف تشطيب، ويتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين دخول القرعة بخزينة النقابة، أو على حساب إسكان العبور- النقابة العامة للمهندسين- البنك الأهلى كشرط لدخول القرعة بحد أقصى 30 ديسمبر الجارى.

وأضافت النقابة:" سعر المتر 2500 جنيه للدور الأرضى، و2900 للدور المتكرر، و2750 للدور الأخير، على أن يتم استكمال سداد نسبة 30% من إجمالى قيمة الوحدة الموضح بكراسة الشروط كدفعة حجز خلال شهر من تاريخ القرعة، ونسبة 10% دفعة أولى بعد 15 شهر من التخصص، ودفعة 10% بعد 30 شهر، والباقى يتم تقسيطه على 48 شهر بدفعات متساوية".

ولفتت إلى أن كراسة الشروط سيتم إتاحتها بالمقر الرئيسى للنقابة بوسط القاهرة، بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجارى، نظير مبلغ 500 جنيه لا ترد، وتبدأ إجراءات القرعة اعتبارا من الأول من إبريل 2016.

نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد بروتوكول تعاون مع دار الأوبرا المصرية