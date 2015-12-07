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الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10

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الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10 الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتحسن الأحوال الجوية، اليوم الاثنين ليسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والرياح والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.50 متر أما البحر الأحمر فيكون أيضا فهو معتدل إلى مضطرب حيث تكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.50 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>القاهرة الصغرى 10 العظمى 20 الإسكندرية الصغرى 14 العظمى 20 مطروح الصغرى 14 العظمى 21 بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22 دمياط الصغرى 15 العظمى 21 بلطيم الصغرى 15 العظمى 22 الإسماعيلية الصغرى 10 العظمى 21 السويس الصغرى 10 العظمى 21 العريش الصغرى 08 العظمى 22 نخل الصغرى 01- العظمى 17 طابا الصغرى 1 العظمى 19 الطور الصغرى 11 العظمى 22 مرسى علم الصغرى 13 العظمى 21 الغردقة الصغرى 13 العظمى 22 شرم الشيخ الصغرى 14 العظمى 21 رفح الصغرى 07 العظمى 21 كاترين الصغرى 01- العظمى 13 سيوة الصغرى 11 العظمى 19 المنيا الصغرى 10 العظمى 21 الفيوم الصغرى 10 العظمى 21 رأس سدر الصغرى 11 العظمى 21 أبوسمبل الصغرى 09 العظمى 23 وسط الدلتا الصغرى 10 العظمى 20 أسيوط الصغرى 09 العظمى 21 سوهاج الصغرى 09 العظمى 21 الأقصر الصغرى 09 العظمى 21 أسوان الصغرى 11 العظمى 23 شلاتين الصغرى 17 العظمى 23 حلايب الصغرى 18 العظمى 21 الوادى الجديد الصغرى 09 العظمى 21 قنا الصغرى 10 العظمى 21 نويبع الصغرى 12 العظمى 21 السلوم الصغرى 14 العظمى 18.

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