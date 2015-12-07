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مؤسس فيسبوك يحتفل بعيد "الهانوكا" الإسرائيلى

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مؤسس فيسبوك يحتفل بعيد "الهانوكا" الإسرائيلى مؤسس فيسبوك يحتفل بعيد "الهانوكا" الإسرائيلى
احتفل مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعى الشهير فيسبوك، بعيد "الحانوكا" الإسرائيلى، حيث نشر صورة لكلب يرتدى "كوفيه" تحمل شكل العلم الإسرائيلى.

وكتب مارك على صفحته الرسمية: "هانوكا سعيد.. على الجميع الاحتفال به فى أنحاء العالم".

يذكر أن "هانوكا" هو عيد الأنوار عند اليهود به لمدة 8 أيام، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادى بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتتميز تلك الفترة بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

وتوقد فى مساء كل يوم من أيامه الـ8 شموع تزيد يوما بعد يوم، فى شمعدان معد خصيصاً لذلك الغرض، يتم إضاءة شمعة واحدة فى اليوم الأول، ثم شمعة ثانية فى مساء اليوم الثانى وهكذا حتى تكتمل إضاءة الشموع الثمانية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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