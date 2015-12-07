كمال أحمد :البرلمان أمل الشعب الأخير والوفاق بين نوابه ضرورة

قال كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالاسكندرية، أن البرلمان هو أخر "قشة" يتعلق بها الشعب ولا بد من تقليل الانفعال السياسيى داخله لأن هذا يخلق اختلافات لا يحتملها الواقع المصرى وعلى اعضاء البرلمان تبنى استراتيجية الوفاق داخل المجلس حتى نستطيع تحقيق ما يريده الشعب فى هذه المرحلة وأبرزه إيجاد انجاز على الأرض وحتى لا يهتز مفهوم الثورات عند الناس " .

وأضاف البرلمانى أن ظروف المرأة القائمة والنظرة الذكورية للمجتمع وعدم قدرة المرأة المالية على دعم الحملات الإعلامية حالت دون وصول عدد كبير من المرشحات للبرلمان، مؤكداً نظرية أن المرأة لا تعطى نظيرتها صوتاً ".

وأشار كمال أحمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" غلى ضرورة ممارسة المرأة للعمل السياسى والاجتماعى فى الشارع لا أن تكتفى بالجلوس فى الصالونات وبين النخب .

كما أشار كمال الى حاجة الشباب للعمل بالميادين والمجتمعات قائلاً :" الشباب عملوا ثورة و كل واحد فيهم يرغب فى أن يكون وزير او محافظ دون خبرة "موضحا ان الخبرة تأتى بالاحتكاك وتقديم الخدمات للمواطنين .

وطالب النائب بإنشاء مؤسسات لاعداد قادة الشباب و تأهيلهم لخوض انتخابات المجالس المحلية او مجلس النواب او شغل المناصب القيادية حتى يستطيعوا خدمة مجتمعهم ووطنهم.