موجة باردة تدخل أجواء الدولة مع زخات خفيفة من الأمطار

ذكر مركز العاصفة في دولة الإمارات أن أجواء الدولة تشهد حاليا دخول موجة باردة مع سحب منخفضة ورياح نشطة وزخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ونشر المركز على حسابه في تويتر فيديوهات تم تصويرها صباح اليوم، وتظهر نفاف متقطع على بعض مناطق رأس الخيمة والعين، وضباب على قمة جبل حفيت في مدينة العين.

وذكر المركز بأن درجات الحرارة المتوقعه فجر "الاثنين" على دول الخليج العربي، تصل الى 4 تحت الصفر شمال السعودية.

من جانبه ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن أقل درجة حرارة سجلت على دولة الإمارات هذا اليوم 9.7 درجة مئوية، في جبل جيس الساعة 6:15 صباحاً.