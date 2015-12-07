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توفيق عكاشة: أطلب رئاسة البرلمان كما طلب سيدنا يوسف توليه "خزائن مصر"

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توفيق عكاشة: أطلب رئاسة البرلمان كما طلب سيدنا يوسف توليه "خزائن مصر" توفيق عكاشة: أطلب رئاسة البرلمان كما طلب سيدنا يوسف توليه "خزائن مصر"
طالب توفيق عكاشة،عضو مجلس النواب، نواب الشعب انتخابه لرئاسة البرلمان، كما طلب سيدنا يوسف عليه السلام من فرعون توليه خزائن .

وقال عكاشة، فى حواره ببرنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الفراعين"، :"أطلب من زملائي الأفاضل في مجلس النواب تعيينى رئيسًا للبرلمان من خلال انتخابات حرة مباشرة، ومن خلال الأصوات الحرة المباشرة".

وشدد عكاشة، على أن المسؤولية كبرى ورئيس البرلمان لابد أن يكون سياسى ولديه فكر استراتيجى واجتماعى، وإدارى وثقافى، وأن يكون شخصية عامة ملمة بأغلب التخصصات وليست في مجال واحد.
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