الأعلى للصحافة:سعينا لإصدار"التشريعات الإعلامية" من الرئيس وليس البرلمان

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن التسريبات التى أتت للمجلس من المصادر الحكومية أوضحت أن قانون التشريعات الصحفية والاعلامية سينتظر انعقاد مجلس النواب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"الأعلى للصحافة": لا أحد يعلم مصير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية
و أضاف عيسى لـ"اليوم السابع"،أن المجلس و الجماعة الصحفية كانوا يسعون لأن يصدر القانون من الرئيس وليس البرلمان، لانه دائما فى المجالس هناك اتجاه معارض للحرية و هجوم على الإعلام بحجة أن هناك انفلات إعلامى.
>"الأعلى للصحافة": لا أحد يعلم مصير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية