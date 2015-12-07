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حسام خير الله حول ائتلاف "دعم الدولة المصرية" :"أحلام و بلاش ألفاظ خادعة"

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حسام خير الله حول ائتلاف "دعم الدولة المصرية" :"أحلام و بلاش ألفاظ خادعة" حسام خير الله حول ائتلاف "دعم الدولة المصرية" :"أحلام و بلاش ألفاظ خادعة"
قال الفريق حسام خير الله القيادى بقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية التى خاضت المنافسة خلال انتخابات مجلس النواب تعليقا على ما اعلنه اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة فى حب عن تشكيل تكتل برلمانى يحمل اسم دعم الدولة المصرية:" نعتبره أحلام ..وبلاش الألفاظ الخادعة ،يعنى بقية الناس مش بتدعم الدولة ،الاحزاب كلها بتدعم الدولة لكن فى صور متعددة ".

وأضاف خير الله فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن ما حققته قائمة التحالف الجمهورى يعد نجاحا لها لأنها عملت على الدعاية خلال الانتخابات فى الوقت المحدد قانونا لهذا الامر وهو 16 يوما فقط بينما كان البعض يروج لنفسه قبل هذه الفترة بكثير".

وتابع خير الله، أن المعارضة فى بعض المواقف تكون داعمة للدولة ولا يجب أن نخون أحد او نقلل من قيمة أحد.


>"فى حب مصر":ائتلاف دعم الدولة المصرية بالبرلمان لن يضم نواب "النور"

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