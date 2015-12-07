وفد من الضباط المتقاعدين يزورون معالم الخرج

استقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع اَل مجدوع وفداً من الضباط المتقاعدين يتقدمهم الفريق عبدالعزيز بن محمد الهنيدي قائد القوات الجوية الأسبق الذين يقومون بزيارة لبعض المعالم التاريخية والأثرية والحضارية في محافظة الخرج بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحضر الاستقبال مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين القحطاني.

ورحب آل مجدوع بالوفد، متمنياً لهم طيب الإقامة في الخرج، مشيداً بالدور السياحي في المملكة الذي يلقى دعما واهتماماً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتجول الوفد على بعض معالم الخرج السياحي شملت قصر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والعيون.