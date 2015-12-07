أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وفد من الضباط المتقاعدين يزورون معالم الخرج

Google+ Print
وفد من الضباط المتقاعدين يزورون معالم الخرج وفد من الضباط المتقاعدين يزورون معالم الخرج

    استقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع اَل مجدوع وفداً من الضباط المتقاعدين يتقدمهم الفريق عبدالعزيز بن محمد الهنيدي قائد القوات الجوية الأسبق الذين يقومون بزيارة لبعض المعالم التاريخية والأثرية والحضارية في محافظة الخرج بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحضر الاستقبال مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج حسين القحطاني.

ورحب آل مجدوع بالوفد، متمنياً لهم طيب الإقامة في الخرج، مشيداً بالدور السياحي في المملكة الذي يلقى دعما واهتماماً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتجول الوفد على بعض معالم الخرج السياحي شملت قصر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والعيون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية