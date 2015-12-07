فيصل بن بندر يسقبل رئيس مجلس إدارة «الضيافة التراثية»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة التراثية الدكتور حمد محمد السماعيل وأعضاء مجلس إدارة الشركة. واطلع سموه على عمل الشركة ‏المتمثل في العناية والاستفادة من المباني التراثية مثل الفنادق والمطاعم التراثية، مشيراً إلى أن الشركة تتبع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ‏في ارتباطها الاداري.

بدوره تمنى سمو أمير منطقة الرياض للشركة التوفيق في عملها بما يخدم الهدف الذي أنشئت من أجله.