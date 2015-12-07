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«الشؤون الإسلامية» تنشئ برنامجاً للعناية بالمساجد التاريخية

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    أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قراراً بإنشاء برنامج في وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بمسمى "العناية بالمساجد التاريخية".

وتضمن القرار أن يقوم وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد بتكليف أحد المتخصصين برئاسة البرنامج على أن يتكون أعضاء البرنامج من ممثلين عن وكالة المساجد، ووكالة الأوقاف، ووكالة المطبوعات والبحث العلمي، والإدارة المالية، وإدارة المشروعات والصيانة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

ووفقاً للقرار فإن البرنامج يختص بكل ما له علاقة بالنظر في المساجد والأوقاف التاريخية، وعلى وجه الخصوص ما نصت عليه السياسات العامة للتعامل مع المساجد التاريخية، ومذكرتا التعاون الموقعتان بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وما يندرج تحتهما.

ويأتي هذا القرار بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من بذل المزيد من الاهتمام بالمساجد والأوقاف التي بنيت قديماً، والمحافظة عليها، عملاً يقتضي ما دلت عليه الأدلة الشرعية من المحافظة على أصل الوقف ما أمكن.

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