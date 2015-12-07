«متنزه الملك فهد بالدمام».. حلم متعثر

ما زال أهالي حاضرة الدمام ينتظرون إنجاز مشروع متنزه الملك فهد بالدمام حيث طرحت أمانة المنطقة الشرقية المشروع على مقاول منذ عام 2010م وتم حتى الآن إنجاز المرحلة الأولى ولم تتضح معالم المشروع بعد حيث كانت التصاميم والرسومات الهندسية للمتنزه على مستوى عالمي، يضم مراكز ترفيهية وأخرى تعليمية وأماكن مخصصة لهويات الشباب.

افتتاح المنطقة الخضراء للزوار.. والمرافق لم يبدأ المقاول في إنشائها

المتنزه الذي تبلغ مساحته 1.1 مليون م2 طرح للتطوير من الأمانة على "مستثمر" لتطويره وإنشاء فنادق ووسائل ترفيهية لخدمة الأهالي وزوار المنطقة، إلا أنه في عام 2014م هددت بسحب المشروع، ليعاود المستثمر في إنهاء مرحلته الأولى ولا يزال تحت التنفيذ.

المقاهي والمجمع التجاري والمنتجع السياحي والسوق الشعبي مازالت قريباً

وقالت أمانة المنطقة الشرقية رداً على تساؤلات "الرياض" أن الشركة انتهت من تنفيذ الجزء الخاص في المشروع والمتعلق تنفيذ منطقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت مؤخراً بإنشاء منحدرات بكافة مرافق المنطقة العامة، ودورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى تجهيز منطقة ألعاب خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تكون مدمجة مع جميع مناطق الألعاب الاخرى، بهدف عدم التفرق بينهم وبين جميع شرائح المجتمع الاخرى، فيما تم تركيب اجهزة تمارين رياضية خاصة بهم.

مرحلة أولى أقل من المتوقع لها

متنزه الملك فهد الذي المكان من المتوقع أن يخلق وجهه سياحية جديدة تخدم اهالي حاضرة الدمام، ويكون مقصداً لزوار المنطقة من الداخل والخارج، يقدم لهم خدمات ترفيهية متكاملة ومتنوعة، إلا أن مرحلته الأولى جاءت أقل مما يتوقع المواطنون، شملت فقط على منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجهزة رياضية بسيطة وملاعب تقليدية وأبواب كذلك، بينما كان المشروع يحتوي حسب ما ذكرته امانة المنطقة عند ترسيته على الشركة المنفذة، مجمع تجاري، مكاتب، مطاعم، ومراكز للتسوق، وسكن سياحي بجميع انواعه (شقق وفنادق) متعددة المستويات، وإضافة إلى منطقة النادي الصحي، ومنطقة الملاعب الرياضية التي تعد من احدى مكونات المشروع، حتى الوقت الراهن لم تكتمل مراحل المشروع، وهل سيتنفذ حسب ما اعلن عنه أو سيختصر على مرافق معينة تعين على افتتاحه مرة أخرى امام الزوار.

علامة فارقة في السياحة بالمنطقة

المشروع الذي من المتوقع - حسب ما تظهره التصاميم الهندسية - سيصبح علامة فارقة في السياحة بالمنطقة، طالب المواطنون سرعة إنجازه، متوقعين أن ينتهي بأقل من المتوقع، معللين ذلك بتعثره لسنوات، وقالوا: كل المنجزات الراهنة لا تبشر بأن ينفذ حسب المواصفات والتصاميم التي أعلن عنها في بداية تنفيذه.

وقال المواطن محمد العتيبي أن المشروع الذي اعلنت عنه أمانة المنطقة في عام 2010م، وأظهرت الرسومات والتصاميم بأنه سيكون نقلة نوعية في السياحة والترفيهة لأقدم متنزه على مستوى المملكة، إلا أنه من خمس سنوات ننتظر أن يدشن ونلاحظ مظاهر التطوير، وفي الوقت الراهن المتنزه لا زال على نفس المستوى مع بعض التعديلات البسيطة، متمنياً أن يحقق المشروع تطلعات المواطن.

المتنزه تعثر تنفيذه أكثر من مرة

ومتنزه الملك فهد الترفيهي الذي تعثر أكثر من مرة، وجه أمين المنطقة الشرقية حسب ما ذكره المتحدث الرسمي محمد الصفيان ل "الرياض"، الشركة المنفذه بتنفيذ منطقة ترفيهية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن ألعابا ودورات مياه، موضحاً أن هذه الاعمال تأتي استكمالاً لافتتاح الجزء الاول من المرحلة الاولى لمنطقة الزوار العامة للمتنزه الواقع بين الدمام والظهران والخبر، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه المنطقة.

وتم افتتاح المنطقة العامة الخضراء الخاصة بالزوار لتكون متنفساً للجمهور اثناء تطوير المشروع، اذ تم استخدام الاخشاب الطبيعية من الشجر على هيئة مدخل جمالي متميز، فيما تتضمن المنطقة الخضراء حديقة عامة تحتوي على ممرات للمشي، ومقاعد لرواد المتنزه، والمنطقة المخصصة لألعاب الاطفال والعاب رياضة تم توريدها من الخارج تناسب جميع فئات المجتمع للمواطنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، التي تشجع على ممارسة الهوايات وقضاء الوقت بشكل مفيد للكبار أو الصغار على حد سواء.

وقال الصفيان انه تم إنشاء مرافق خدمية للزوار، وتشتمل على الكافتيريا والمصلى ودورات المياه، وعدد من الأنشطة الحركية الفعالة والمختلفة مثل: ملعبي كرة قدم للأطفال، واحواض الشواء الموجودة في انحاء متفرقة من المتنزه، حيث تم بناء نوعين من احواض الشواء: الاول مكون من ثلاثة احواض، والآخر مكون من احواض فردية، اضافة إلى انه تم إحاطة المتنزه بسور خارجي لمناطق التطوير، وتحديد مدخل رئيسي للمرحلة الاولى للمتنزه ومنطقة لمواقف السيارات، وتم وضع مكتب للحراسات الأمنية لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة ولاستقبال استفسارات الزوار.

لجنة لمتابعة تنفيذ اعمال المشروع

وذكر المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية أنه تم دراسة مشروعات عدة لإنشاء ملاعب رياضية على أعلى المستويات في المتنزه، واختيار موقع متميز لإنشاء نادٍ صحي ورياضي لإحدى الشركات المشغلة، وتم البدء في الإنشاء مؤخراً، مضيفاً بان الامانة تعمل مع الشركة المستثمرة على انهاء جميع الاعمال الخاصة بالزوار في اقرب وقت ممكن وبخاصة ان المتنزه يعد الأكبر في المنطقة الشرقية.

وقال الصفيان بان امين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ اعمال المشروع في متنزه الملك فهد، التي تنسق مع الشركة المستثمرة بشكل دائم، وتعمل تقارير شهرية عن ابرز ما تم انجازه، وتذليل اي صعوبات قد تواجه الشركة، اضافة إلى توجيهه بإيجاد موقع يستقبل الزوّار خلال فترة تطوير المتنزه، على أن يكون مكتمل المرافق من ألعاب أطفال ودورات مياه، وأكشاك ومناطق خضراء، وأحواض للشواء، مع بوابة منفصلة، تسمح بالدخول والخروج من المتنزه بكل يُسر، وتأهيل أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة عدة، تتناسب مع جميع الأعمار.

فرص ترفيهية على مدار العام

من جانبه، ذكر العضو المنتدب للشركة المنفذه للمتنزه رائد المرباطي، أن المتنزه سيتضمن مدرسة للسلامة المرورية، تمثل تجربة فريدة للأطفال، تمكنهم من تعلم قوانين وأنظمة قواعد السلامة المرورية وتطبيقها عبر تجربة قيادة السيارة في سن مبكرة، ومنطقة للمطاعم، وأخرى عبارة عن منطقة خضراء في منطقة النافورة الرئيسية، تضم عدداً من الفرص الترفيهية على مدار العام، ومنطقة مخصصة للمحال التجارية، وأخرى لألعاب الأطفال، وعدد من المقاهي وأماكن الجلوس الداخلية والخارجية، ومجمع تجاري للتسوق، ومنتجع سياحي، وسوق شعبي، وفندق وشقق فندقية، ونوافير تفاعلية.