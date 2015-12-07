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أحمد الجوير دكتوراً في القانون التجاري

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أحمد الجوير دكتوراً في القانون التجاري أحمد الجوير دكتوراً في القانون التجاري
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د. أحمد الجوير مع والده بجامعة واشنطن في سانت لويس

    حصل أحمد محمد أحمد الجوير على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري.

الجدير بالذكر أن الجوير محاضر في جامعة سطام بالخرج وهو مبتعث منها.

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