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اليوم.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام مقرات جهاز أمن الدولة

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اليوم.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام مقرات جهاز أمن الدولة اليوم.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام مقرات جهاز أمن الدولة
يكمل مجلس تأديب القضاة، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس نادى قضاة السابق، المستشار زكريا عبد العزيز، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل، إبان ثورة 25 يناير.

و بالجلسه السابقه قرر مجلس التأديب سماع شهادة كل من الروائى علاء الأسوانى، والسياسى عبدالجليل مصطفى، وأحمد دراج، وأستاذ العلوم السياسية عمار على حسن عن اقتحام مبنى أمن الدولة فى مارس 2011.

أحيل المستشار زكريا عبد العزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامى، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا فى مارس 2011.

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مصر 365

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