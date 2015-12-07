وزيرة الهجرة تبحث مخاطر السفر غير الشرعى بالمنيا

يستقبل اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، اليوم الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وسوف تبحث الوزيرة فى لقاء مفتوح، بقاعة حسن حميدة بديوان عام المحافظة، مع عدد من الجهات المعنية بالمحافظة مخاطر الهجرة للخارج بطريقة غير شرعيه، من خلال التعرف على الأسباب التى تدفع للهجرة،وتنامى هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة،تمهيدا لعرضها فى اجتماع مجلس الوزراء.

ويشمل الحضور ممثلى المجلس القومى للمراه وإدارة الأمومة والطفولة وإدارة شئون المراه بالمحافظة وممثلين عن بيت العائلة المصرية وجمعيات أهلية.