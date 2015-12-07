للأمهات ..5 علامات لإصابة الطفل بإعاقة ذهنية..اعرفيها بدرى

كثير من الأمهات تجهل أهم العلامات التى تدل على أن الطفل يعانى من إعاقة ذهنية مما يجعلها تحتار فى تفسير بعض الأفعال والممارسات غير المعتادة من الأطفال العاديين . أهم العلامات الدالة على إصابة الطفل بإعاقة ذهنية

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> حول ذلك يقول دكتور محمد فؤاد أخصائى الصحة النفسية، عادة يقوم الطفل الذى يحمل إعاقة ذهنية بممارسة بعض التصرفات غير المعتادة على الطفل العادى مما يولد للأم شعورا بأن طفلها يعانى مرضا ما.

>واستكمل الدكتور محمد قائلا " هناك بعض العلامات فى حالة ظهورها تعطى مؤشرا بأن الطفل يعانى إعاقة ذهنية وبالتالى تساعد الأم على اكتشاف إعاقة طفلها مبكرا وأهمها":

>1)عدم بكاء الطفل عند ترك الأم له .

>2) عدم استجابة الطفل لمحاولات لعب الأم معه والدغدغة "الزغزغة ".

>3)عدم استياء الطفل من تواجده مع أشخاص غرباء غير أهله المعتاد عليهم .

>4) عدم وجود تواصل بصرى لدى الطفل وعدم التفاعل مع والدته وعدم الانتباه لها .

>5)ملاحظة الأم عدم اتسام الطفل بمهارات التفاعل الاجتماعى والتواصل مع الأخرين . نصائح ضرورية

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>لذلك ينصح الدكتور محمد بضرورة ملاحظة الأم ظهور العلامات السابق ذكرها بالذهاب للطبيب المختص لتشخيص حالة طفلها الصحية.

شبكةعيونالإخبارية

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