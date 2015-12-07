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الاحتلال يحتجز 420 طفلا فلسطينياً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاما

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الاحتلال يحتجز 420 طفلا فلسطينياً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاما الاحتلال يحتجز 420 طفلا فلسطينياً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاما

>كشفت مصادر إعلامية فلسطينية الليلة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز فى سجونها المختلفة 420 طفلا فلسطينيا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاما .

وأشارت المصادر إلى أن عدد الأطفال المعتقلين منذ بداية الهبة الشعبية الحالية سجل ارتفاعا كبيرا حيث كان عدد هؤلاء قبل الهبة 190، ليرتفع هذا العدد مع بداية الأحداث فى أكتوبر الماضى إلى 420 طفلا .

وكان رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدرة فارس قد كشف " أن المعلومات التى لدينا تؤكد أن 95 % من المعتقلين يتم تعذيبهم لدى الجهات الرسمية الإسرائيلية منذ بداية الاعتقال وحتى دخوله السجن "، موضحا أن مسلسل التعذيب يكون أقوى وأكثر وحشية داخل المعتقلات نفسها .
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