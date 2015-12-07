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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق القمر الصناعى بالمعادى

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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق القمر الصناعى بالمعادى النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية فى واقعة حريق القمر الصناعى بالمعادى
أمر محمد حسبو وكيل نيابة المعادى، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة حرق الغرفة الاحتياطية للقمر الصناعى الهندى بمنطقة المعادى.

كانت التحقيقات الأولية التى باشرها المستشار عمرو شريف رئيس النيابة، كشفت أن حريق غرفة تحكم القمر الصناعى حدث نتيجة ماس كهربائى ولا يوجد شبهة جنائية، مشيرة إلى أن الغرفة التى حدث بداخلها الحريق هى الغرفة الاحتياطية للقمر الصناعى.

ومن جانبها استمعت النيابة العامة لأقوال كل محمد مصطفى مدير عام محطة الأقمار الصناعية، وشريف محمد عامل فنى تشغيل بالمحطة، فى واقعة حريق غرفة تحكم القمر الصناعى الهندى، وأكدا أن الحريق نشب داخل غرفة التحكم رقم 2 الذى يرسل البث المباشر للهند، فى الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأحد، والتهم كل محتويات الغرفة من البطاريات التى تستخدم للأجهزة الكهربائية إضافة إلى جهاز "اليو بى إس" همزة الوصل بين محرك الجرينيتور ومصدر الكهرباء الرئيسى المخصص لمنع انقطاع التيار فى القمر الصناعى نهائيًا.

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