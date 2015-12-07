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اليوم.. استئناف سماع الشهود بمحاكمة 30 متهماً بقضية خلية أوسيم الإرهابية

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اليوم.. استئناف سماع الشهود بمحاكمة 30 متهماً بقضية خلية أوسيم الإرهابية اليوم.. استئناف سماع الشهود بمحاكمة 30 متهماً بقضية خلية أوسيم الإرهابية
تستكمل اليوم الاثنين الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، محاكمة 30 متهما بخلية أوسيمالإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى. بسماع شهود الأثبات.

وإتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب ،وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية امام "مجلس المدينة " فضلاً عن إتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر بوضع عبوة مماثلة امام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة .

وبرز في قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار "فتحي البيومي" على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي " ، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة امام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله الا انه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل.
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