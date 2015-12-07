توفيق عكاشة بـ"الفراعين" لرئيس الوزراء: استعد أنت وحكومتك للرحيل

قال توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية وضعت أول مسمار فى نعشها، موجها حديثه لرئيس الوزراء:" الحكومة وضعت أول مسمار فى نعشها .. ولشريف إسماعيل عليك أن تستعد أنت وحكومتك للرحيل"، داعيا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجهيز حكومة جديدة.

وشدد "عكاشة"،خلال برنامج "مصر اليوم" و المذاع على فضائية "الفراعين"، عاى أنه حال فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الحالى، سيطبق ما أسماها "عادات وتقاليد" وبروتوكولات البرلمانات العالمية، مشيراً الى أنه سيدعم نواب البرلمان بكل ما أوتى من قوة ولن يسمح بالتهاون مع أى مسئول أو وزير فى الدولة.

توفيق عكاشة:"هعمل مليونية لمواجهة تغول السلطة التنفيذية على التشريعية"

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