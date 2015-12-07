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أوباما: ننسق مع روسيا لردع "داعش".. ولا يجب الخلط بين الإرهاب والإسلام

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أوباما: ننسق مع روسيا لردع "داعش".. ولا يجب الخلط بين الإرهاب والإسلام أوباما: ننسق مع روسيا لردع "داعش".. ولا يجب الخلط بين الإرهاب والإسلام
أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والإسلام، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تنسق مع دول كروسيا لمواجهة داعش، وتعمل مع شركائها الأوروبيين لردع التنظيم.

وقال أوباما، فى خطابه منذ قليل، بشأن الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب، إن بلاده لن تنجر إلى حرب برية طويلة فى سوريا والعراق، وستحاول بناء استراتيجية لتحقيق نصر مستدام.

وشدد على ضرورة الإسراع فى الخطوات من أجل القضاء على تنظيم داعش، مشيراً إلى أن بلاده ستستخدم التكنولوجيا العالية لمعاقبة الذين يهددون السلم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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