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"الطرق والكبارى":انتهاء تنفيذ طريق "وادى النطرون - العلمين" آخر الشهر

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"الطرق والكبارى":انتهاء تنفيذ طريق "وادى النطرون - العلمين" آخر الشهر "الطرق والكبارى":انتهاء تنفيذ طريق "وادى النطرون - العلمين" آخر الشهر
أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ طريق "وادى النطرون – العملين" بالكامل من الاتجاهين نهاية شهر ديسمبر الجارى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إنهاء تنفيذ الطريق بطول 135 كم وبتكلفة 1.920 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تأخر أعمال تنفيذ مشروع الطريق جاءت نتيجة طبيعة التربة وتأثير المياه الجوفية جراء المزارع الموجودة على جانبى الطريق.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى إن مشروع رفع كفاءة الطريق تحويل من مجرد رفع كفاءة وتوسعة إلى إنشاء من جديد للاتجاهين ، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتجاهين وفتحهما للجمهور نهاية الشهر الجارى.


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