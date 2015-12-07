غدا .. استئناف محاكمة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان

تستأنف دائرة جنح الخليفة برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، نظر محاكمة الكاتبة فاطمة ناعوت، فى واقعة اتهامها بازدراء الأديان.

و من المقرر سماع مرافعة الدكتور شريف الديب دفاع الكاتبة فاطمة، حيث أبدى استعداده بالجلسة السابقة فى المرافعة، كما طلب محمد عفيفى مقيم الدعوى التأجيل بالجلسة السابقة لتقديم المستندات، وبالفعل استجابت هيئة المحكمة لطلبات الطرفين.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل "استعارة مكنية"، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

تأجيل محاكمة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان لـ8 ديسمبر المقبل