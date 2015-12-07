لاستعادة التوازن والتخلص من القلق والعصبية..غير بيئتك وشوفلك ناس جديدة

بعض حالات التوتر والعصبية الشديدة التى يصل إليها الإنسان فجأة ودون سابق إنذار، تترتب على الكثير من العوامل التراكمية، من التعرض لمدة طويلة إلى الضغوط النفسية والعملية والمجتمعية بشكل منتظم، مثلت عامل ضغط مستمر إلى أن يصاب الشخص بفقدان التوازن التام والإصابة بالعصبية والتوتر.

الأطباء فى الغالب ينصحون فى تلك الأجواء، بمحاولة الاعتماد علي الهوايات والتركيز على تمارين الاسترخاء وغيرها، ولكن بجانب تلك النصائح ينصح الدكتور محمد عادل الأخصائى النفسى بتغيير البيئة، وخلق بيئة جديدة يصنعها المريض بنفسه، بشكل جديد، وأناس جدد.

الدكتور محمد أوضح أن تلك البيئة تساعد الشخص على اجتياز مشكلته، والتخلص من ضغوطه لا بحلها، وإنما بالإلهاء والابتعاد عن محيطها قدر الإمكان، وهو ما يوقف تفكيره بها، ويساعده على العيش حياة جديدة بشخصية أكثر تفاؤلا وسعادة.

وتابع الأخصائى النفسى نصائحه لمن يعانى توترا وقلقا وعصبية:

>-الاهتمام باكتساب أصدقاء جدد، فالصديق الجديد روح جديدة وعلاقة تكتشف من خلالها مميزات كامنة بك

>- ضرورة الخروج من العلاقات العاطفية المعذبة لك، أو غير المتكافئة التى تسبب لك ضغوطا نفسية أو عاطفية، أو تعانى فيها الاستغلال العاطفى أو النفسى أو المادى

>-الاهتمام بتطبيق برنامج كامل للصفاء الذهنى من خلال ممارسة الشعائر الدينية، مع الاهتمام بالرياضات الذهنية المفيدة والمخلصة من القلق والتوتر، كاليوجا، وجلسات المشاركة، وتمارين الاسترخاء، وفترات التفكير المنعزل والتأمل.

>-الخروج من كل العلاقات التى تربطك وشخص سيئ المزاج يوترك على الدوام، أو شخص محبط لآمالك، أو مثبط للهمم.

>-اهتم بالثقة بقدراتك على خلق بيئة جديدة، اندمج فى جماعة تشبهك، وابتعد عن الجماعات التى تهمشك

>-لا تفكر فى إصلاح الأخطاء الماضية، بل تخلص من عقدة التفكير فى الماضى برمته، وابدأ بشكل وحاضر جديد تصنعه بنفسك

>-هوايات جديدة بخلاف القديمة للتى عهدتها فى نفسك، سوف تساعدك على التخلص من الضغوط النفسية، وتعلم تلك المهارات يعالجك تماما