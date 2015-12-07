النائب حامد جهجة: أول طلب إحاطة فى البرلمان لوزير الصحة لتطوير 5200 وحدة صحية

قال حامد جلال جهجة عضو مجلس النواب بدائرة مركز المحلة الكبرى فى – محافظة الغربية – عن حزب "المصريين الأحرار" فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن أول طلب إحاطة سيقدمه فى البرلمان سيكون لـ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لمطالبته بتطوير 5200 وحدة صحية وحدة طب أسرة على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مستشفيات تكامل تقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأضاف "جهجة" أن يركز على المشاكل التى تخص أهالى قرى وعزب "مركز المحلة" أبرزها استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى عدد من القرى وإنشاء محطات صرف صحى فى المحرومة منه، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وافق على ربط العزب التابعة لقرية "الشهيدى" التابعة لمركز المحلة على محطة الصرف الصحى بالقرية.

وتابع"جهجة"، سأهتم بالفلاح المصرى لكونه عصب الحياة رغم المشاكل التى يتعرض من صعوبة تسويق المحاصيل وصعوبة الحصول على الأسمدة، وأن تعمل الدولة جاهدة على دعمه فى بيع المحاصيل وتوفير الخدمة الصحية والتأمين الصحى له إلى جانب توفير الأسمدة والمبيدات وضرورة النظر إليه بنظرة جادة وشاملة.

وأضاف النائب حامد جهجة أنه يسعى للقضاء على نسبة الجهل والأمية من خلال إنشاء منظومة تعليمية صحيحة وإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس الحالية، مضيفا أن الشباب له أولوية خاصة لديه من خلال العمل على تمكينهم فى المناصب القيادية فى المجالس المحلية والاستفادة من أفكارهم لخدمة مركز المحلة بالكامل.