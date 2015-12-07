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بالصور .. "صقيع الشتاء" الأكثر تداولاً بــ 4 هاشتاجات على "تويتر"

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مع دخول فصل الشتاء وبداية موجات الصقيع، دشن عدد كبير من مغردى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أربعة هاشتاجات لاستقبال الفصل الجديد وهم "أوحش حاجة في الشتا" و"البرد بكلمتين" و"كل ما زاد البرد" و"شديد البرودة"، معبرين من خلالهم عن معاناتهم في تلك الفترات، وحظى هاشتاج "البرد بكلمتين" على أكثر من 60 ألف تغريدة.

وجاءت أبرز تعليقات المغردين على هاشتاج "أوحش حاجة في الشتا" فكتب الناشط طلال:" لما أقوم من على السرير الساعة 6 الصبح علشان أروح الدرس"، بينما رصد "طه" معاناته مع الشتاء قائلاً:""الصحيان بدري للجامعة".

فيما شاركت الناشطة بسمة لسرد معاناتها،"أن لبس الشتا بيخليني شبه بكبوظة في فيلم كلم ماما"، وكتبت رغد:" لما بدخل أستحمى".

بينما جاءت تغريدة إحدى المغردين:" هدومه بحس إنى متكتفه وشبه واحدة المولتو، مع إنى رفيعة بس بحس نفسي متجمدة"، ورصدت منه معاناتها مع الشتاء قائلة "الطفاسة، والدايت إللى بيبوظ".

وكتبت سندريلا فى تغريداتها قائلة: "مبتبقاش عارف تدفى مناخيرك إزاى"، بينما التقط الناشط حليم صورة سيلفى له بمحطة المترو، قائلاً: "أوحش حاجة فى الشتا الزنقة وبالذات لما تبقى في المترو"، وآخر :"مبعرفش أسهر بالليل مع صحابى".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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