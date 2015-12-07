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تفاقم الخلاف بين السويد وإسرائيل بسبب تصريحات بشأن قتل الفلسطينيين

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تفاقم الخلاف بين السويد وإسرائيل بسبب تصريحات بشأن قتل الفلسطينيين تفاقم الخلاف بين السويد وإسرائيل بسبب تصريحات بشأن قتل الفلسطينيين

>تدهورت العلاقات بين السويد وإسرائيل بشكل أكبر يوم الأحد بعد أن قالت إسرائيل إن وزيرة الخارجية السويدية مارجوت وولستروم اتهمتها بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون وردت ستوكهولم بقولها إن هذه التصريحات أُسييء فهمها.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن اعترفت السويدية التى يقودها الحزب الإشتراكى الديمقراطى بدولة فلسطينية العام الماضى، وعمقت وولستروم هذا الخلاف بوصف معاناة الفلسطينيين بأنها عامل يؤدى إلى التطرف.

وفى أحدث خلاف أدانت إسرائيل إشارة من وولستروم إلى أن قواتها قتلت بشكل غير مشروع فلسطينيين مشاركين فى موجة من العنف فى الشوارع واصفة هذه الإشارة بأنها "شائنة" وحذرت من قطيعة دبلوماسية مع ستوكهولم، وقالت السويد إن تصريحات وولستروم أُسىء فهمها.

وقال رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين ووزيرة الخارجية وولستروم فى بيان "لم تقل وزيرة الشؤون الخارجية كما زُعم أن عمليات إعدام خارج نطاق القانون تحدث فى إسرائيل.
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