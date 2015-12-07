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محاكمة المتهمين فى أحداث عنف "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم

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محاكمة المتهمين فى أحداث عنف "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم محاكمة المتهمين فى أحداث عنف "الذكرى الثالثة لثورة يناير" اليوم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأثنين، جلسات محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحوٍ يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.

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