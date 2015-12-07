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مصادرة ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية بمطار القاهرة

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مصادرة ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية بمطار القاهرة مصادرة ملابس مموهة تشبه الملابس العسكرية بمطار القاهرة
صادرت سلطات مطار القاهرة الدولى مجموعة من الملابس المموهة والتى تشبه الملابس العسكرية بعد ضبطها بحوزة فريق أجنبى قادم إلى لاصطياد البط البرى فى الواحات.

وأفاد مصدر بالمطار، أن مأمورى الجمرك اشتبهوا أثناء إنهاء اجراءات فى إحدى حقائب فريق بولندى قادم إلى البلاد لممارسة هواية اصطياد الطيور البرية وبتفتيشها عثر بداخلها على ملابس مموهة بأطقم كاملة تشبه الملابس العسكرية ، فتم الاتصال بأحد الأجهزة الأمنية والتى حضر مندوب منها وقام بمعاينة الملابس المضبوطة حيث تم التأكيد على عدم عسكريتها ، لكنه صدرت توصية بمصادرتها فى وديعة الجمرك.

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مصر 365

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