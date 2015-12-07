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والد منفذ هجوم كاليفورنيا: ابنى كان مؤيدا لفكر تنظيم "داعش"

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والد منفذ هجوم كاليفورنيا: ابنى كان مؤيدا لفكر تنظيم "داعش" والد منفذ هجوم كاليفورنيا: ابنى كان مؤيدا لفكر تنظيم "داعش"
نقلت صحيفة لا ستامبا الايطالية عن والد منفذ الهجوم المسلح الذى اوقع 14 قتيلا فى سان برناندينو بولاية كاليفورنيا الاميركية ان ابنه الذى نفذ المجزرة بالاشتراك مع زوجته كان مؤيدا لأيديولوجية تنظيم "داعش" و"مهووسا" بمحاربة اسرائيل.

وفى مقابلة اجرتها معه صحيفة لا ستامبا الايطالية فى الولايات المتحدة قال والد الاميركى من اصل باكستانى سيد فاروق ان ابنه "كان يقول انه يؤيد ايديولوجية "زعيم تنظيم داعش ابو بكر" البغدادى وكان مهووسا بإسرائيل".

واضاف "كنت اقول له دوما اهدأ واصبر، ففى غضون عامين لن تعود هناك اسرائيل. الوضع الجيوسياسى يتغير: لا احد، لا روسيا ولا الصين ولا حتى اميركا، يريد بقاء اليهود هناك. سيعيدونهم إلى اوكرانيا. ما فائدة القتال؟ سبق وان قاتلنا وخسرنا ولكنه لم يكن يريد ان يسمع. كان مهووسا بفكرة محاربة اسرائيل"

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