توفيق عكاشة:"هعمل مليونية لمواجهة تغول السلطة التنفيذية على التشريعية"

دعا النائب والإعلامى توفيق عكاشة، نواب البرلمان للفصل بين السلطة التنفيذية و التشريعية، "خاصة بعد تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية" حسب قوله.

أضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" و المذاع على فضائية "الفراعين"، قائلاً "لابد أن يكون هناك موقف، و هروح البرلمان لو لوحدى، و لن أتراجع و أن استدعى الأمر و هعمل مليونية .. لا تراجع و لا استسلام عن الموقف الذى يقضى بعودة الأمين العام لمجلس النواب إلى موقعه و رفض الذى أتت به الحكومة".

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