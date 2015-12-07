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بالفيديو..رئيس "النور": مستعدون لحل الحزب لو كان ذلك ثمناً لاستقرار مصر

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بالفيديو..رئيس "النور": مستعدون لحل الحزب لو كان ذلك ثمناً لاستقرار مصر بالفيديو..رئيس "النور": مستعدون لحل الحزب لو كان ذلك ثمناً لاستقرار مصر
أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، استعداده لحل حزب النور، لو كان ذلك ثمناً لاستقرار وبقاء قوة مؤسساتها وحماية الوطن من الانهيار.

ووقال "مخيون" فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم"، إن الحزب يقدم مصلحة الوطن على حساب مصالحه، ولو كان استقرار مصر وبقائها وقوة مؤسساته وحمايتها من الانهيار ثمنه حل حزب النور."إحنا مستعدين"، مؤكداً أن استقرار مصر وقوة مؤسساتها خط أحمر.

وعن عقد النور صفقات مع السلطة والنظام ، قال مخيون، :"إحنا مش بتوع صفقات وشغل من تحت الترابيزة وشعارنا الوضوح، وحينما وجدنا قلقل البعض من استحواذ الحزب على المشهد السياسيى والبرلمان، بعثنا رسالة عملية لطمأنة الأجهزة والدولة والأحزاب والشارع، بأن الحزب ليس راغبا فى الاستحواذ على المشهد، بعدم خوض المنافسة الانتخابية فى كل المحافظات والدوائر".
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مصر 365

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