اغتيال محافظ عدن .. «داعش» يتبنى المسؤولية.. والحكومة تتوعد بملاحقة الجناة

اغتيل امس محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد إثر انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه في منطقة التواهي بمدينة عدن جنوب اليمن. وقال مدير أمن محافظة عدن العميد محمد مساعد ان سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ بمنطقة فتح جوار مبنى مركز الاتصالات الرئيسي بغولد مور بالتواهي اثناء ذهابه الى مقر عمله ما أدى إلى مقتل المحافظ وثمانية من مرافقيه وتفحم جثثهم. واعلن بيان منسوب الى تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال اللواء سعد الذي لم يمض على تعيينه محافظاً لعدن سوى شهرين، حيث عينه الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه يوم التاسع من أكتوبر الماضي. ونشرت مواقع إلكترونية موالية للمتشددين ما قالت إنه بيان لداعش يتبنى فيه اغتيال سعد في "عملية أمنية خطط لها بدقة" في منطقة التواهي بعدن. وقال البيان ان اغتيال المحافظ، الذي كان قد لعب دورا في تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وصالح، جرى "بتفجير سيارة مفخخة" لحظة مرور الموكب. ونعت الحكومة اليمنية محافظ عدن، وعبرت في بيان النعي عن إدانتها واستنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي "لا يمت بصلة لأخلاقنا الانسانية ويتنافى مع مبادئ ديننا الاسلامي الحنيف." وأشاد البيان بالأدوار البطولية التي جسدها اللواء سعد اثناء توليه منصب قيادة المحافظة في مثل هذه المرحلة الاستثنائية والتي عمل من خلالها بإخلاص وشجاعة وانضباط وتفان في سبيل اعادة الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين. واكدت ان المحافظ لم يكن ذاهبا الى ساحة المعركة للقتال حتى يتم استهدافه بسيارة مفخخة بل انه كان ذاهبا في طريقة الى مقر عمله لتقديم خدمة للوطن والمواطن المتطلع للحرية والامن والاستقرار والعيش الكريم في ظل اليمن الاتحادي القائم على العدل والمساواة والهادف لضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة. ووجهت الحكومة في بيانها الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة التي استهدفت المحافظ ومرافقيه وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرم بحق الابرياء.

وبعد ساعات من مصرع محافظ عدن، اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا. وقالت مصادر امنية ان مجهولين اطلقوا النار على ضابط امني رفيع بحي انما غرب عدن ما ادى الى مقتله. ويأتي اغتيال محافظ عدن بعد يوم واحد من اغتيال رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب القاضي محسن علوان وضابط كبير في الشرطة في مدينة عدن.

الى ذلك استهدف طيران التحالف العربي مواقع للمتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في عدد من المحافظات اليمنية، فيما قصف المتمردون قصفا عشوائيا عددا من الأحياء السكنية في تعز. وشن طيران التحالف غارات على مواقع الحوثيين وصالح في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء، وسط البلاد. وكانت طائرات تابعة للتحالف قصفت في وقت سابق تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح في مديرية مكيراس بالمحافظة نفسها. وفي وقت لاحق وفي محافظة تعز، قصفت طائرات التحالف العربي مواقع تمركز المتمردين في منطقة الحنيشية بمديرية الوازعية وجبل النار بمفرق المخا غربي تعز. وكانت مقاتلات التحالف العربي دمرت مدفعية ومضادات أرضية تابعة لمليشيات الحوثي وصالح في ضواحي مدينة الراهدة في محافظة تعز. كما قصف الطيران مساء السبت تجمعات للقناصة في منزل الامين العام للمجلس المحلي والقيادي في حزب صالح محمد الحاج في منطقة الجحملية شرقي تعز. وبالتزامن شنت ميليشات الحوثي وصالح قصفا عشوائيا طال عددا من الأحياء السكنية في مدينة تعز، ومن بينها الموشكي والصفاء. وكان 3 مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرون جراء قصف عشوائي للحوثيين وقوات صالح على أحياء سكنية في تعز. كما لقيت امرأة امس مصرعها من جراء سقوط قذيفة عشوائية.

من جانب اخر حدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، منتصف شهر ديسمبر الجاري موعدا لبدء محادثات (جنيف 2) مع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لهم. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على حسابة في موقع تويتر "‏محادثات جنيف-2 بين الحكومة والمتمردين من ميليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 ستبدأ يوم 15 ديسمبر". وجاء تصريح المخلافي هذا بعدما قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرئيس هادي مسودة خطة لتطبيق قرار الأمم المتحدة، وفقا لمسؤولين في الرئاسة. والتقى هادي وولد الشيخ في مدينة عدن السبت حيث ناقشا المحادثات مع المتمردين الحوثيين بدءا من منتصف ديسمبر الحالي. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه في عدن منذ أن تمكنت القوات الموالية للشرعية من طرد الحوثيين منها في وقت سابق من العام الحالي بدعم من التحالف العربي. وكان الحوثيون أفشلوا محادثات سلام سابقة، إذ تطالب الحكومة بتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216، الذي يدعو الحوثيين إلى التخلي عن السلاح الذي استولوا عليه من الدولة والانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها، ومن بينها العاصمة صنعاء.