«أواصر» تصحح أوضاع 8000 شخص من الأسر السعودية المنقطعة بالخارج في 31 دولة

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم عن تصحيح الجمعية لمشاكل 8000 شخص من الأسر السعودية المنقطعة في الخارج تواجدوا في 31 دولة، منوهاً بالدور البارز الذي تقدمه القيادة الرشيدة في سبيل توفير حفظ حقوق أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج.

الجمعية تؤمِّن السكن والإعاشة والإعانة النقدية لمدة ثلاثة أشهر

وأكد د. السويلم في ندوة عقدها أعضاء إدارة جمعية "أواصر" بمقر الصحيفة أن الجمعية تتواصل الآن مع 96 سفارة من سفارات خادم الحرمين الشريفين، وساهمت في تسهيل وإنهاء إجراءات 6500 شخص، مبيناً أن السفارة بيت من لا بيت له والتي من خلالها يعمل أعضاء الجمعية مع أعضاء السفارات في حل مشاكل الأسر السعودية المنقطعة بالخارج، منوهاً في الوقت ذاته بالتوجيهات السامية للسفارات لفتح أبوابها أمام جميع أبناء الوطن.

السويلم: نتعاون مع 96 سفارة حول العالم لتسهيل إجراءات المنقطعين

عودة الأسر المنقطعة لأرض الوطن

وقال إن الجمعية تسعى لضمان عودة الأسر إلى أرض الوطن والذي يعد الركن الأساسي الذي تسعى الجمعية على الدوام لتحقيقه ليكونوا أسرا فاعلين، مضيفاً أنها تبادر لتقديم ما تحتاجه هذه الأسر وتسعى لتأمين السكن والإعاشة والإعانة النقدية الشهرية لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن "أواصر" من ضمهم مع الجمعيات الخيرية الأخرى.

العصيمي: «الرياض» حريصة على دعم الحملات المساهمة في تنمية الوعي المجتمعي

الجنسية.. وزواج الفتيات المنقطعات

وأشار د. السويلم إلى أن الجمعية تقوم بالمتابعة مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية لحصول أبناء وبنات المواطنين المغتربين على الجنسية السعودية، مع السعي لمساعدة الفتيات السعوديات في الخارج على الزواج من المواطنين كخدمة اجتماعية مبتغاة وكذلك للحد من الزواج من الخارج.

رواتب شهرية

وأردف أن الهاجس الذي يقلق الجمعية هو ترك أبناء الأسر السعودية في الخارج مما يسهل عملية استغلالهم في الجرائم والقضايا المنحرفة التي تنتج من التفكك الأسري، موضحاً أن الأسر السعودية المنقطعة في الخارج التي يثبت لدى الجمعية صحة بياناتها تمنح لهم رواتب شهرية لحل جزء من مشاكلهم.

"الرياض" شريك لنجاح الجمعية

من جانبه، شدد الزميل رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي على أن "الرياض" حريصة كل الحرص على خدمة المجتمع وتنويره، مشيراً إلى أن الشراكة الإعلامية مع الجمعيات واللجان التي تخدم المجتمع من واجبات وسائل الإعلام تجاه أبناء وبنات الوطن، ومنوهاً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها "أواصر" في سبيل خدمة أبناء الوطن الذين تنقطع بهم السبل في الخارج.

وبين أن جريدة الرياض لن تألو جهداً في سبيل إنجاح حملات الجمعية التوعوية التي من شأنها تنمية الوعي المجتمعي تجاه قضايا الزواج من الخارج.

غياب المرأة عن مجلس إدارة الجمعية

وتساءل العصيمي عن سر غياب المرأة عن عضوية الجمعية خصوصاً وأن "أواصر" تخدم الأسر المنقطعة في الخارج كون المرأة هي العنصر الأهم في القضايا التي تتولاها الجمعية.

واستطرد قائلاً إنه يوجد باحثات اجتماعيات وناشطات في العمل الخيري لم يتم الاستفادة من خبراتهن في الجمعية، الأمر الذي وعد من خلاله د. السويلم بأن يتم إدراج هذا الموضوع ضمن الدورات المقبلة حيث سيتم طرح وبحث مشاركة المرأة في عضوية إدارة الجمعية.

لا نوم مع القضايا الأسرية

بدوره، ذكر الأستاذ محمد بن عبدالكريم العنيق عضو مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء إجراءات الأسر السعودية المنقطعة بالخارج، مؤكداً أنهم محملون بأمانة عظيمة وهدف سامٍ متمثلاً في مساعدة هذه الفئة من أبناء الوطن.

وتابع العنيق أنه تمر عليهم قضايا لا يستطيع النوم من التفكير فيها ومحاولة إيجاد حلول لها خصوصاً ما يتعلق بالقضايا الأسرية، لافتاً إلى أن المجتمع البشري غير معصوم من المشاكل والتي تسعى الجمعية لبث الوعي بمثل هذه القضايا وخدمة من انقطعت به السبل خارج الديار.

بطل السباحة في الفلبين سعودي

الأستاذ وليد بن عبداللطيف السويدان عضو مجلس إدارة الجمعية أفاد أن "أواصر" هدفها الأساسي خدمة ومساعدة الأسر المنقطعة في الخارج بالطرق السليمة والصحيحة لاستعادة لم شمل الأسرة المتفرقة.

وكشف عن وجود أبناء سعوديين مغتربين وصفهم بالكفاءات المتميزة التي تمتلك المواهب والقدرات المختلفة، مستدلاً ببطل السباحة في الفلبين الذي تنهي الجمعية الآن الأوراق الثبوتية له.

توثيق الزواج

ونوه الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفراج عضو مجلس إدارة الجمعية بأهمية التوعية لأبناء الوطن الذين يتواجدون بالخارج بأنظمة وإجراءات الزواج من الخارج والآلية المطلوبة لتوثيق الزواج، تجنباً للمشاكل التي قد تحدث في حالة عدم توثيق الزواج والاعتراف به.

استقطاب الداعمين

ولفت الأستاذ محمد بن صالح الحربي الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية إلى أن الجمعية تعمل على توفير الخدمات والرعاية للأسر السعودية في الخارج والتنسيق مع الجهات الحكومية والتخطيط لتسهيل كافة الخدمات والرعاية والتأكد من كفاءة وفاعلية الخدمات والرعاية التي تقدم لهم والعمل على تحسين وتطوير تقديم تلك الخدمات.

وقال إن الجمعية تنسق باستمرار مع سفارات خادم الحرمين الشريفين لمعرفة الحالات الموجودة لديهم وتعمل على استقطاب أعضاء وداعمين للجمعية بما يحقق أهداف ومهام الجمعية.

لا تحيز في خدمة الأسر

وأوضح الأستاذ سليمان البطاح مدير إدارة الأسر أن رسالة الجمعية إيجاد حلول علمية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية المتعثرة في الخارج ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى أرض الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية ويرضي طموحات الوطن، مشدداً على أن "أواصر" تقدم خدماتها لجميع الأسر المنقطعة دون تحيز وفق ما تمليه عليهم المسؤولية والمبادئ التي قامت عليها.

الشراكة مع الإعلام

الأستاذ عبدالسلام بن خالد الدباس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية أكد على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به "الرياض" في سبيل خدمة أعمال الجمعية، والشراكة مع الصحيفة بشكل خاص والإعلام بشكل عام أمر ضروري لوصول رسائل الجمعية التوعوية لكافة الفئات المستهدفة.

غياب العقوبات

كما تساءل رئيس التحرير المكلف عن سر غياب العقوبات الرادعة لمن يخالف النظام في موضوع الزواج من الخارج إما بعدم توثيق أو تلاعب في موضوع الزواج، والذي بين د. السويلم أن الجمعية ليس لديها تحفظ على مواضيع الزواج من الخارج وإنما يهمها في المقام الأول التوثيق.

توعية المبتعثين

وتحدث عن أهمية الحملات التوعوية للمبتعثين وضرورة وضع استراتيجية واضحة بالتعاون مع وزارة التعليم لمواجهة مثل هذه القضايا، والذي شاركه العنيق بالتشديد على أهميتها حيث إن الطلبة المبتعثين والبالغ عددهم 200 ألف طالب وطالبة منهم 90 % من الدارسين في برامج البكالوريوس، خرجوا من مجتمع محافظ إلى مجتمع منفتح وهذه المسألة تشكل هاجساً لدى الجمعية. وقال العنيق إن اقتصار الابتعاث على طلاب الدراسات العليا سيقلل من القضايا.

الاعتراف يحل 70%

وبين الأستاذ محمد الحربي أن المجتمع السعودي يتميز بسماحته وتعاطفه مع مثل هذه القضايا فالكثير من الأسر رحبت بأبنائها المنقطعين بالخارج بعد التحقق من سلامة إجراءاتهم وتعترف بأحقية هؤلاء المنقطعين بحقوقهم، مشيراً إلى أن اعتراف الأب بالزواج يحل 70% من القضية.