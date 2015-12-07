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أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لـ«فوربس»

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أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لـ«فوربس» أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لـ«فوربس»

    أعرب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رئيس "دار الناشر العربي"، الناشر الحصري لمجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، -حفظه الله ورعاه- على تفضله بقبول حضور ورعاية الحفل السنوي الذى ستقيمه مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، بمدينة الرياض لتكريم رواد الأعمال الأكثر إبداعاً في المملكة للعام الثالث على التوالي.

وقال الدكتور ناصر الطيار: "هذه المكرمة الغالية من سموه تعطى زخما وقيمة كبيرة للحفل وتعزز من مكانة هذا الحدث" ونوه الطيار بحرص القيادة الرشيدة على تكريم شبابها من رواد الأعمال وتشجيعهم، وهذا ما تجسد في الرعاية من سمو أمير منطقة الرياض للحفل؛ مما يمثل حافزا قويا لرواد الاعمال على أرض المملكة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالعلامات التجارية لمشروعاتهم للتواجد فى تلك المناسبة السنوية ونيل شرف التكريم من سموه ما يعزز الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في دعم رواد وقادة الأعمال من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي على أرض المملكة، ما يعزز دورها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الحفل الذي تقيمة فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء هم: الشركة للاستقدام، مجموعة الطيار للسفر القابضة، شركة فاست أوتو تقنيك – مزاراتي السعودية، فندق كمبينسكي، وشركة جيه أل أل كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية، وجريدة الرياض، وشركة النخبة لخدمة الطائرات الخاصة، وإليجانت ريزورت، شوقر سبرنكلز، وزهرة الربيع.

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