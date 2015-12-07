«أمنيَّة» الشورى تؤكد عدم حاجة القوات المسلحة للمتقاعدين.. وترفض «التأهب الأمني»

أكدت لجنة مجلس الشورى الأمنية أن المملكة بقواتها المسلحة ليس لديها في الوقت الحالي حاجة للاستعانة بالعسكريين المتقاعدين وأن كثيراً من دول العالم المتقدمة ليس لديها ذلك التوجه، كما أن وجود التقنيات الحديثة قد اسهم بشكل كبير في الاستغناء عن العنصر البشري، إضافة إلى أن لدى المتقاعدين معلومات قديمة لا يمكن الاعتماد عليها في حال طلبها دون الحصول على معلومات جديدة، وبحسب العقائد العسكرية لكل جيش فإن تلك العقائد اختلفت عن ما سبق.

وأوصت اللجنة الأمنية المكونة من عشرة أعضاء يرأسهم د. سعود السبيعي بعدم ملائمة دراسة مقترح لتشريع نظام التأهب الأمني المقدم من عضو الشورى حمد آل فهاد، مشيرةً إلى أنها استضافت العضو وعرضت عليه وجهة نظرها بعدم الملائمة، إلا أنه تمسك برأيه وعرضه على المجلس.

من جهته، رفض عضو اللجنة الأمنية محمود البديوي توصية لجنته وشكل رأي أقلية يعارض ما توصلت إليه اللجنة بشأن مقترح التأهب الأمني، مشدداً على أهمية النظام في إنشاء قاعدة بيانات في المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط تشارك في المهام الموكلة إليهم وعند الحاجة، مؤكداً أن التجربة السابقة لحرب الخليج الثانية أثبتت فشل المتطوعين للحرب، مضيفاً أن التدريب والتأهيل يحتاج إلى وقت، وليس فتح الباب على مصراعيه.

ويبرر البديوي تأييد دراسة مقترح نظام "التأهب الأمني" بالاستفادة من العسكريين المتقاعدين الذين لم يتجاوزا الخمسين سنة، فهم في قمة العطاء والبذل بطريقة منظمة، منبهاً على أن المشروع المقترح للعضو آل فهاد ليس تجنيداً إجبارياً وإنما آلية منظمة للاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، كما يسهم المقترح في القيام بالمهام الإنسانية والإغاثية عند وقوع الكوارث.

يذكر أن مجلس الشورى سبق وأقر السماح لبعض القطاعات من المتقاعدين، حيث طالب وزارة الخارجية بالاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين، مؤكداً أنهم يشكلون عدداً مقبولاً ولايزال أغلبهم في قوته ونشاطه ولديهم تجارب علمية تراكمية، وأيضاً دعا الخطوط الجوية السعودية للاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.