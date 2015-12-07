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جولة لسفير دولة غانا بثلاثة مصانع فى مدينة العاشر من رمضان غدا الثلاثاء

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جولة لسفير دولة غانا بثلاثة مصانع فى مدينة العاشر من رمضان غدا الثلاثاء جولة لسفير دولة غانا بثلاثة مصانع فى مدينة العاشر من رمضان غدا الثلاثاء
أكد ايمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن سفير دولة غانا سيزور مدينة العاشر من رمضان غدا الثلاثاء، حيث أن الجمعية تدرس فرص الاستثمار والتبادل التجارى المشترك مع أفريقيا، استكمالا للدور الذى تقوم به جمعية المستثمرين لفتح علاقات استثمارية وتجارية مع الدول الأفريقية.

وأضاف رضا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سفير دولة غانا خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان ، سيقوم بزيارة ثلاثة مؤسسات صناعية كبرى للأغذية منها شركة أرما للصناعات الغذائية ، وشركة هاى فود ، وشركة حلوانى إخوان .

وأوضح رضا أن الاتجاه نحو أفريقيا لن يقتصر على التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى فحسب وإنما سيمتد للنواحى العلمية والثقافية أيضًا، حيث إن السوق الأفريقى يعد هدفًا فى المرحلة المقبلة لما يمثله من سوق كبير، فالمدينة تشكل أهمية اقتصادية كبرى فى الاستثمار بشكل عام فى ويخرج منها ثلثا الصادرات المصرية، كما أن بها استثمارات ضخمة، مضيفًا أن الشركات المصرية تدرس التوسع فى الصادرات للسوق الأفريقية

جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى العاشر كانت استقبلت الشهر الماضى سفير دولة رواندا والملحق التجارى ، من أجل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فى كل القطاعات الصناعية كما تم استقبال 30 سفيرًا من سفراء الدول الأفريقية، كما قدمت الجامعة البريطانية نحو 50 منحة دراسية لدول أفريقيا، بالإضافة إلى دعوة رئيس جمهورية أوغندا لمنحة الدكتوراة الفخرية.

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مصر 365

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