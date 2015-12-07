أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مريض ينام وسط القمامة بالشرقية بعد إغلاق المستشفيات باب الرحمة فى وجهه

Google+ Print
مريض ينام وسط القمامة بالشرقية بعد إغلاق المستشفيات باب الرحمة فى وجهه مريض ينام وسط القمامة بالشرقية بعد إغلاق المستشفيات باب الرحمة فى وجهه
"النوم على أكوام القمامة والأكل منها"، هو المصير المأساوى الذى لحق بمريض نفسى فى الشرقية أغلقت المستشفيات و المصحات النفسية باب الرحمة فى وجهه.

كان المريض مجهول الهوية ، عثر عليه ناحية مستشفي فاقوس العام ، والتى قامت باستضافتة أيام و اتضح أنه يعانى إنفصام ، و تم ابلاغ النيابة تمهيد لنقله إلى مستشفي العباسبة طبقا للإجراءات القانونية.

و قال محمد نصر عضو المجلس المحلى السابق بقاقوس ، أنه بعد تأخر العباسية فى استقبال المريض قام بعد أهالى الخير بالتوجه إلى مصحة نفسية خاصة ، و دفعوا مبلغ من المال مصاريف إقامته ، لكنهم اكتشفوا بعد يومين بقيام المستشفى بطرد المريض وعدم رد المبلغ المالى ، وهو ما دفعهم إلى تحرير محضر شرطة ضد المستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365