مريض ينام وسط القمامة بالشرقية بعد إغلاق المستشفيات باب الرحمة فى وجهه

"النوم على أكوام القمامة والأكل منها"، هو المصير المأساوى الذى لحق بمريض نفسى فى الشرقية أغلقت المستشفيات و المصحات النفسية باب الرحمة فى وجهه.

كان المريض مجهول الهوية ، عثر عليه ناحية مستشفي فاقوس العام ، والتى قامت باستضافتة أيام و اتضح أنه يعانى إنفصام ، و تم ابلاغ النيابة تمهيد لنقله إلى مستشفي العباسبة طبقا للإجراءات القانونية.

و قال محمد نصر عضو المجلس المحلى السابق بقاقوس ، أنه بعد تأخر العباسية فى استقبال المريض قام بعد أهالى الخير بالتوجه إلى مصحة نفسية خاصة ، و دفعوا مبلغ من المال مصاريف إقامته ، لكنهم اكتشفوا بعد يومين بقيام المستشفى بطرد المريض وعدم رد المبلغ المالى ، وهو ما دفعهم إلى تحرير محضر شرطة ضد المستشفى.