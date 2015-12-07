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تقارير.. أرسنال يريد خيسي

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تقارير.. أرسنال يريد خيسي تقارير.. أرسنال يريد خيسي

يرغب فريق أرسنال الإنجليزي بتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل حتى يستطيع الاستمرار في المانفسة على لقب الدوري.

صحيفة "دون بالون" الإسبانية أشارت لأن ريال مدريد سيوافق على عرض أرسنال حال رغب في ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظرا لأن فرصة اللاعب في المشاركة مع ريال مدريد باتت قليلة.

الثنائي الهجومي لريال مدريد كريم بنزيمة وجارث بيل عادا للتو من الإصابة التي عانا منها، ما يعني أن فرصة صاحب الـ 22 عاما في المشاركة ستصبح قليلة بالنصف الثاني من الموسم.

وفي ظل رغبة أرسنال لمهاجم، فقد يكون خيسي رودريجيز حلا مثاليا لأرسين فينجر الذي أبدى إعجابه الكبير باللاعب.

ويتواجد خيسي مع ريال مدريد منذ عام 2007، إذ أنه يلعب مع الفريق الأول منذ عام 2011.

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