أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..نيللى كريم: تزوجت فى سن الـ 16 دون علم أهلى.. و"مش ندمانة"

Google+ Print
بالفيديو..نيللى كريم: تزوجت فى سن الـ 16 دون علم أهلى.. و"مش ندمانة" بالفيديو..نيللى كريم: تزوجت فى سن الـ 16 دون علم أهلى.. و"مش ندمانة"
كشفت الفنانة نيللى كريم، أنها تزوجت وهى ابنة 16 عاماً، دون أن تُخبر أسرتها، خاصة أن والدتها روسية ولا تقبل الزواج فى سن مبكر، قائلة: "ماحدش وافق على زواجى، أنا اتجوزت من وراهم، وحطيتهم تحت الأمر الواقع، وأول ما أمى عرفت لطمت بالمصرى والروسى".

وأضافت نيللى، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنه غير ندمانة على زواجها فى سن مبكر، مرجعة السبب إلى إنجابها ولدين "كريم ويوسف"، قائلة: "كنت هقول ندمانة لو ما كنتش خلفت، لكن جبت أحلى ولدين فى الدنيا".

واستطردت الفنانة نيللى، أنها استمرت فى زواجها الثانى لمدة 11 عاماً، وعاشت معاناة كبيرة، قائلة: "بشكر الـ 11 سنة اللى عشتهم معاه فى نكد، علشان خلتنى أبدع فى أدوارى النكدية بالسينما واللي الناس كلها بتتكلم عليها، وصبرت عليه علشان خاطر بناتى".

وأضافت نيللى: "أنا زى أى ست ممكن أتخان طبعا، لأنى ست فى الأخر، وأكيد اتخنت، لأن أى ست بتتخان، وطلاقى جاء لعدم وجود تفاهم وده السبب الأساسى".

وتابعت حديثها، مؤكدة أنها رفضت الاستجابة لرغبة المخرج يوسف شاهين، بإجراء عملية تجميل فى أنفها،:"قولت له مش هعملها غير لما تعملها أنت الأول، وعمرى ما فكرت فى الموضوع ده".

نيللى كريم تصور المشاهد الداخلية لفيلمها "اشتباك" فى أستوديو المدينة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011