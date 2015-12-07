بالفيديو..نيللى كريم: تزوجت فى سن الـ 16 دون علم أهلى.. و"مش ندمانة"

كشفت الفنانة نيللى كريم، أنها تزوجت وهى ابنة 16 عاماً، دون أن تُخبر أسرتها، خاصة أن والدتها روسية ولا تقبل الزواج فى سن مبكر، قائلة: "ماحدش وافق على زواجى، أنا اتجوزت من وراهم، وحطيتهم تحت الأمر الواقع، وأول ما أمى عرفت لطمت بالمصرى والروسى".

وأضافت نيللى، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنه غير ندمانة على زواجها فى سن مبكر، مرجعة السبب إلى إنجابها ولدين "كريم ويوسف"، قائلة: "كنت هقول ندمانة لو ما كنتش خلفت، لكن جبت أحلى ولدين فى الدنيا".

واستطردت الفنانة نيللى، أنها استمرت فى زواجها الثانى لمدة 11 عاماً، وعاشت معاناة كبيرة، قائلة: "بشكر الـ 11 سنة اللى عشتهم معاه فى نكد، علشان خلتنى أبدع فى أدوارى النكدية بالسينما واللي الناس كلها بتتكلم عليها، وصبرت عليه علشان خاطر بناتى".

وأضافت نيللى: "أنا زى أى ست ممكن أتخان طبعا، لأنى ست فى الأخر، وأكيد اتخنت، لأن أى ست بتتخان، وطلاقى جاء لعدم وجود تفاهم وده السبب الأساسى".

وتابعت حديثها، مؤكدة أنها رفضت الاستجابة لرغبة المخرج يوسف شاهين، بإجراء عملية تجميل فى أنفها،:"قولت له مش هعملها غير لما تعملها أنت الأول، وعمرى ما فكرت فى الموضوع ده".

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