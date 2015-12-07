تعرفى على أسباب تورم وجه ويد وساق الحامل وكيفية تخفيف الألم الناتج عنها

تورم جسم الحامل، أمر شائع الحدوث وتزيد فرص حدوثه بشكل خاص فى الشهور الأخيرة من الحمل، وذلك نتيجة الكثير من المتغيرات التى تحدث لجسم المرأة خلال فترة حملها تدريجيا.

الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، أوضحت خلال حديثها عن تورم الجسم بشكل عام للحامل، أن احتباس المياه والسوائل بالجسم هو السبب الأبرز فى هذه المشكلة، نتيجة كبر وتمدد الرحم ليسع الطفل الذى ينمو فيه، فيضغط على أوردة الجسم ليحبس الجسم سوائله تدريجيا، وهو أمر طبيعى لا داع للقلق منه ما دام فى إطاره الطبيعى وفى حال متابعة الطبيب المتابع للحامل لزيادة انتفاخ جسمها طوال فترة الحمل.

ولكن عادت الدكتورة يسرية لتحذر من إهمال هذا التورم وضرورة ملاحظته بدقة، إذا ما كان أكثر من العادى، لأنه قد يشير حينها لمشكلة خطيرة تواجه الحمل كتسمم الحمل، ولذا لابد على الفور من استشارة المختص المتابع للحامل.

فيما عدا ذلك فتوضح استشارى النساء أن الجسم يتورم، وخاصة الوجه والساقين واليدين لدى الحامل وهو ما ينتهى تدريجيا فور ولادة الطفل، لأن الأوردة تتخلص من الضغوط عليها، وتعود لسابق عملها ليتخلص الجسم من سوائله بنفسه أولا بأول.

وأضافت الدكتورة يسرية أن عدم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة سوف يخفف من الانزعاج من هذا التورم الحادث للجسم للحامل، كذلك الاهتمام بالنوم ووضع وسادة طرية تحت الساقين بحيث يصبح تدفق الدم هابطا إلى الركبتين، كذلك اهتمام الزوج بعمل مساج بشكل عكسى من القدمين إلى الركبتين للزوجة بشكل هادئ كالطبطبة، والاهتمام بشرب المياه دون الحاجة إلى الامتناع عنها كما تفعل بعض الحوامل، والاهتمام بالنوم على الجانب الأيسر من الجسم خلال النوم لفترات، لضمان أفضل تدفق للدماء فى الجسم وإلى الجنين، وتقليل الضغط على أجهزة وأعضاء الجسم بشكل عام.