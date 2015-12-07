الإعلام الكويتى يؤكد على ضرورة توضيح الصورة الإيجابية عن الشعوب العربية

>قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن صورة العرب خاصة والمسلمين بشكل عام تشوهت لدى الدول والأمم الأخرى، ما يفرض علينا العمل إعلاميا فى تصحيحها وتوجيهها للخارج .

جاء ذلك فى كلمة لوزير الإعلام الكويتى خلال لقائه المشاركين فى مؤتمر "هاشتاق الكويت" مساء اليوم الأحد، والذى تقيمه وزارة الإعلام بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشئون الشباب، ويستمر يومين بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين .

وأضاف الشيخ سلمان قائلا " ان توضيح الصورة الإيجابية عن الشعوب العربية والإسلامية مسئولية على كل الدول، وذلك من خلال إيصال رسالة إلى الرأى العام العالمى مفادها بأن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، بل أنه شذوذ فكرى يضر بالإنسان وبمن حوله، فمن يفجر نفسه شخص لا يعرف قيمة الحياة ".

وأشار إلى أن المجتمعات التى تخلت عن الحرية المسئولة تعرضت لمشكلات، مؤكدا ضرورة وعى المجتمعات بأهمية وسائل التواصل الاجتماعى للتعبير عن الرأى بعيدا عن المساس بالآخرين، وتابع قائلا " إننا اليوم أمام إعلام الفرد ووسائل التواصل حيث الانتشار السهل والسريع للأفكار حتى لمن لديه أهداف سيئة ".

وأوضح أن المواجهة باتت مع أجهزة مختصة تعمل بحرفية فى وسائل التواصل، مؤكدا أن خطر الإرهاب والتطرف أصبح عالميا يستوجب معه وضع معايير وأسس لاستخدام هذه الوسائل .

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